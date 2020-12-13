Altın fiyatları 13 Aralık Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için bir önceki kapanış tarihinin yani 11 Aralık Cuma gününün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre gram altın serbest piyasada 466 liranın, çeyrek altın ise 758 liranın üzerinden işlem görüyor. İşte, 13 Aralık son dakika altın fiyatları...