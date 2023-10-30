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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika: Gram altın 1800 lirayı geçti! Güncel 30 Ekim altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüyor! Son dakik canlı 30 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu

        Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kırıp haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 30 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:44
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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