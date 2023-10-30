Altın fiyatları düşüyor! Son dakik canlı 30 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu
Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kırıp haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 30 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 1
ALTIN FİYATLARI 30 EKİM... Altın fiyatları 30 Ekim Pazar yani haftanın ilk iş gününe ddeğer kaybıyla başladı. Yaşanan değer kaybına rağmen gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira seviyesindeki değerini muhafaza ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 30 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.814,42
1.814,68
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.005,82
2.006,92
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.903,07
2.967,01
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.612,28
11.831,73
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.788,00
5.934,01
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.612,28
11.831,73
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.208,81
12.513,04
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.019,80
1.216,33
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.671,43
1.775,17