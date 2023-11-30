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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN'DA REKRO| Son dakika: Gram altın fiyatları bin 900 lira sınırını aştı! 30 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu... - Altın Haberleri

        Altın fiyatları rekor kırdı! Son dakika: Gram altın fiyatları bin 900 lira sınırını aştı

        Altın fiyatları 30 Kasım Perşembe gününe rekorla başladı. Gram altın fiyatları tarihi rekor kırarak bin 900 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 3 bin lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 30 Kasım alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 07:59 Güncelleme: 30.11.2023 - 07:59
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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