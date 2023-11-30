Altın fiyatları rekor kırdı! Son dakika: Gram altın fiyatları bin 900 lira sınırını aştı
Altın fiyatları 30 Kasım Perşembe gününe rekorla başladı. Gram altın fiyatları tarihi rekor kırarak bin 900 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 3 bin lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 30 Kasım alış - satış tablosu...
- 1
ALTIN FİYATLARI 30 KASIM CANLI... Altın fiyatları 30 Kasım Perşembe günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatları bin 900 lira sınırını aştı. Çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Kasım altın alım satım fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.902,44
1.902,68
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.046,49
2.046,77
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.043,91
3.110,88
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.175,64
12.405,45
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.068,80
6.221,75
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.175,64
12.405,45
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.750,73
13.068,28
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.073,63
1.275,55
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.758,90
1.861,73