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Altimetrenin nasıl çalıştığı, ne olduğu ve nasıl kalibre edilebileceği bazı kişiler tarafından merak konusu olmaktadır. Peki, altimetre nasıl çalışır? Bu konu hakkında detaylı bir bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

Altimetre Nasıl Çalışır?

Akıllı cihazlar kategorisine giren altimetreler, yüksekliği ölçen bir alet olduğu için en çok kullanıldığı alan uçaklardır. Uçuş esnasında mevcut yüksekliğin hesaplanmasını ve güvenli bir şekilde uçuşun tamamlanmasını sağlayan altimetreler; barometrik altimetre, optik altimetre ve radyo altimetre olarak 3 gruba ayrılmaktadır.

Barometrik Altimetre

Altimetrelerin temelinde yüksekliği ölçmek vardır. Bu hesaplamanın gerçekleşmesi için iç ve dış basınçlar birbiri ile karşılaştırılır. Nedeni ise uçağın irtifasına göre dış ortama bağlı olarak havanın basıncının devamlı değişmesidir. Dışarıdan hava almak için hava aracının belirli noktalarında statik port adı verilen boşluklar bulunur. Statik portlardan alınan hava ise cihazın iç kısmına doğrudan aktarılır. Cihazın iç kısmında ince ve hassas metal diskler vardır. Bu metal disklere aneroid disk adı verilir. Bu diskler dışarıdan gelen havanın mevcut basıncına göre daralmakta ya da genişlemektedir. Barometrik altimetreler mekanik cihazlar grubuna girer.

Radyo Altimetreler

Radyo altimetreler adından da anlaşılacağı gibi uçağın mevcut yüksekliğini radyo dalgaları ile tespit eder. Bu tip cihazlar bilinen radyo prensibine uygun şekilde çalışmakta olup, sadece verici ve alıcıdan oluşan bir sisteme sahiptir. Radyo altimetreleri barometrik altimetreden ayıran en önemli özellik ise deniz seviyesine göre değil, uçağın dikey pozisyonunda altına denk gelen yere göre belirlenmesidir. Radyo altimetreler sinyal olarak sabit FM sinyali kullanır.

Uçuşlarda hem gidiş hem de dönüş sinyallerinin aynı frekansta olması beklenir. Buna rağmen dönüş sinyalinin frekansı daha yüksektir. Ancak gidiş ve dönüş sinyalinin sahip olduğu fark bilinmektedir ve uçakta yer alan tüm sistem bu prensibe uygun şekilde işler. Dolayısıyla doğru bir yükseklik ölçümü yapılabilir. 2500 feet yüksekliğin altında çalışmaya başlar. En basit haliyle anlatmak gerekirse uçaktan yere radyo sinyali gönderir ve sinyalin gidip gelme süresini hesaplar. Akabinde uçak ile yer arasındaki gerçek yüksekliği ve mesafeyi gösterir.

Optik Altimetre

Altimetrelerin çalışma prensipleri birbirinden ayrıdır. Optik altimetreler de diğer altimetre çeşitlerine göre farklı bir sisteme sahiptir. LİDAR gibi enerji temeli olan teknolojiler ile benzerlik gösteren optik altimetreler, lazer ışını biçimindeki enerji dalgalarını bir verici vasıtası ile gönderir. Gönderilen bu enerji dalgaları tüm çarptığı objelerden geri döner. Optik altimetreler uçağın yüksekliğini ölçtüğü gibi altında kalan yüzeyleri büyük oranda belirleme işlemini gerçekleştirir.

Altimetre Neyi Gösterir?

Feet cinsinden ölçüm gerçekleştiren altimetreler, 950 hpa – 1050 hpa aralığında geniş bir cetvele sahiptir. Kısaca anlatmak gerekirse basınç değil, kalibre ölçerler. Bir saat görünümünde olup, boyları birbirinden farklı üç göstergeye sahiptir.

Altimetre Nasıl Kalibre Edilir?

Bazı kişiler altimetrenin nasıl kalibre edildiğini merak etmektedir. Peki, altimetre nasıl kalibre edilir? Altimetrenin kalibre edilmesi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Basınç ve yüksekliği bilinen bir konuma gidilir.

Altimetrede yer alan menü ögesi seçilir.

Altimetre ayarına gelinir ve ardından metreyi kalibre et ögesi seçilir.

Ardından yöntem ögesi seçilir.

Ölçümü girilir ve kalibrasyon ögesi seçilerek işlem tamamlanır.

Altimetre Değerleri Nasıl Okunur?

Altimetrenin sahip olduğu değerleri okumak, işin uzmanları tarafından hâkim olunan bir konudur. Ancak bazı kişiler altimetre değerlerinin nasıl okunduğunu merak etmektedir.

000 feet’leri gösteren ters uçlu ibre okunur.

Akabinde 1000 feet’leri gösteren ibre okunur. Bu ibre, ortadaki kısa ve kalın ibredir.

Ardından 100 feet’leri gösteren ibre okunur. Bu ibre, üstte yer alan ibredir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut