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Altay - Galatasaray maçına doğru! Torrent'in muhtemel 11'i

Altay - Galatasaray maçına doğru

Süper Lig'de bu akşam küme düşme hattında bulunan Altay'a konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, kalan 5 maçını da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. İşte Altay - Galatasaray maçı öncesi detaylar ve Torrent'in muhtemel 11'i

24.04.2022 - 10:19 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

  • Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti. Ligde küme düşme hattında bulunan Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı.

  • DEPLASMANDA KAYIP

    Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda kötü bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 16 maçın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'ini yitirdi. Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

  • TORRENT'İN KARNE MAÇLARI

    Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, kalan 5 maçını da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Yeniden kesinleşen 30 Nisan seçimlerinin ardından gelen yönetimin kendisine önyargıyla yaklaştığını düşünen İspanyol teknik adam, 6’da 6 yaparak ligi tamamlayıp rüştünü ispat etmek istiyor.

  • Takımına sezon sonunu galibiyet serisiyle tamamlatmak isteyen Torrent, kendi karnesini de iyileştirmeyi planlıyor. Barcelona maçlarının ardından taraftarın da desteğini gören deneyimli antrenör, kalan maçlarda takımın iyi performans göstermesi durumunda kalacağına inanıyor. Galibiyet arzusunu oyuncularına da aşılamaya çalışan Torrent’in, Altay maçıyla beraber seri yakalamak istediği ifade edildi.

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