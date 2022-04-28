Altay'da olaylı kongre

Geçen hafta yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenen genel kurul, İzmir Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi salonunda başladı.

Divanın seçilmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri, kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Bu sırada bir üyenin istifa eden eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun mali politikalarını eleştirmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın taraflar arasında kavgaya dönüşmesi üzerine salona polis ekipleri girdi.

Eski başkan Ekmekçioğlu'nun da aralarında bulunduğu grubun karıştığı kavga nedeniyle genel kurula ara verildi.