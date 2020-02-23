Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Hakan Karabalcık, Cemil Tunç

Altay: Cihan Topaloğlu, Kappel (Dk. 82 Hakan Demirci),Tatos (Dk. 88 Kerim Avcı),Turgut Doğan Şahin, Yılmaz Özeren, Putsila (Dk. 76 Tavares),Paixao, Abdulhamit Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Özgür Özkaya

Adanaspor: Karacic, Hakan Barış, Marvin Sinan Büyüksakarya (Dk. 36 Utku Şen) Mehmet Seyfettin Sedef, Bagayoko (Dk. 58 Furkan Özçal) (Dk.81 Mustafa Samican Keskin),Diop, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Savaş Polat, Roni, Eze

Goller: Dk. 7, Dk. 14, Dk. 66 Paixao (Altay),Dk. 72 Abdülkerim Bardakcı (Kendi kalesine) (Altay)

Sarıkartlar: Dk. 13 Eze, Dk. 78 Furkan Özçal, Dk. 90+2 Savaş Polat (Adanaspor),Dk. 45+2 Erhan Kartal, Dk. 73 Yılmaz Özeren (Altay)