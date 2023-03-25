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Haberler Futbol 1. Lig Altay

Altay: 1 - Manisa FK: 3 | MAÇ SONUCU

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi. Ev sahibi takımın cezası nedeniyle Altaylı taraftarlar müsabakayı takip edemedi.

Giriş: 25.03.2023 - 18:32 | Güncelleme: ABONE OL
Altay: 1 - Manisa FK: 3 | MAÇ SONUCU
AA

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Altay'dan Marco Paixao'nun ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Alpaslan Şen penaltı kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Şen, pozisyonun başında Salih Sarıkaya'nın topa elle müdahalesinden dolayı penaltıyı iptal etti.

Ev sahibi takımın cezası nedeniyle Altaylı taraftarlar müsabakayı takip edemedi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Alpaslan Şen, Burak Cansız, Mehmet Pekmezci

Altay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Björkander (Dk. 31 Sefa Özdemir), Özgür Özkaya, Tolga Ünlü (Dk. 75 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Mehmet Gündüz), Eren Erdoğan, Arda Gezer (Dk. 64 Deniz Kadah), Paixao

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, Ba, Metehan Baltacı, Kaan Kanak, Tabla (Dk. 64 Fernandes), Burak Altıparmak, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 90+3 Domgjonas), Gakpa (Dk. 77 Anıl Koç), Muhammed Mert (Dk. 64 Prib), Adem Büyük (Dk. 64 Burak Çoban)

Goller: Dk. 29 Muhammed Mert, Dk. 40 Tabla, Dk. 90+5 Fernandes (Manisa FK), Dk. 34 Sefa Özdemir (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 25 Tolga Ünlü, Dk. 50 Eren Erdoğan, Dk. 59 Ceyhun Gülselam, Dk. 62 Zeki Yıldırım (Altay), Dk. 71 Prib (Manisa FK)

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