Altay: 1 - Çorum FK: 3 | MAÇ SONUCU

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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Altay ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Çorum FK 3-1'lik skorla kazandı. Galip gelen konuk ekip, Play-off'a bir adım daha yaklaştı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 16'da Ahmet İlhan Özek, 38'de Michal Nalepa ve 90+4. dakikada Suat Kaya attı. Altay'ın tek golünü ise 31. dakikada Salih Sarıkaya kaydetti.

Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 52'ye yükseltti ve 3. sırada yer alıyor. İzmir ekibi ise 15 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Siyahlılar, evinde Adanaspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi ise sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.