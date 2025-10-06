Alperen Şengün ve Hannah Cherry'den romantik İtalya kaçamağı
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, ABD'li sevgilisi Hannah Cherry ile birlikte romantik bir İtalya tatiline çıktı
A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025’te finale yükselip ikinci olduğu turnuvada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün, saha dışındaki yaşamıyla da gündemde.
NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen genç basketbolcu, üç yıldır birlikte olduğu ABD’li model Hannah Cherry’yi turnuva boyunca yalnız bırakmamış, çiftin bu romantik halleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Şengün, sevgilisiyle İtalya’da romantik bir tatilin tadını çıkarıyor.
Ünlü basketbolcu, romantik anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram