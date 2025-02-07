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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün All-Star takımı belli oldu! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün All-Star takımı belli oldu!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçında yer alacağı takımın kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:46
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        Alperen'in All-Star takımı belli oldu!
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        NBA'den yapılan açıklamaya göre Houston Rockets'ta forma giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak.

        Alperen Şengün'ün yer aldığı takımda Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell bulunuyor.

        2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.

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