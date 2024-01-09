Alperen Şengün tarihe geçti: NBA'de haftanın oyuncusu seçildi!

HARDEN'DAN SONRA İLK

Alperen Şengün, bu unvanla Houston Rockets adına da önemli bir başarıya imza atmış oldu. Kasım 2019'da bu ödüle layık görülen James Harden'dan bu yana Houston adına bu ödüle ulaşan ilk oyuncu Alperen Şengün oldu. Ayrıca 21 yaşındaki Alperen, Houston Rockets tarihinde bu ödülü kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı.