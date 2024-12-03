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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi

        Houston Rockets'ta forma milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda "haftanın oyuncusu" seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 00:13 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:13
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        NBA'de haftanın oyuncusu Alperen Şengün!
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        Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda "haftanın oyuncusu" seçildi.

        NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazandı.

        Alperen, hafta boyunca maç başına 21,3 sayı, 12,7 ribaunt, 9 asist, 1,7 blok ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

        Geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilen milli basketbolcu, Rockets tarihinde bu onura erişen en genç isim oldu.

        Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu ünvanını ise New York Knicks'ten Jalen Brunson aldı.

        Brunson, haftayı 26,8 sayı, 9,8 asist ortalamalarıyla tamamladı.

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