Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        50
        Galatasaray
        GS
        48
        Trabzonspor
        TS
        36
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        28
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        MKE Ankaragücü
        MKE
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        20
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        15
        İstanbulspor
        İST
        6
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında 6. sıraya yükseldi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında 6. sıraya yükseldi

        NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen, All-Star oylamasında 6. sıraya yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ikinci sonuçlar belli oldu.

        NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi.

        Oylamada Milwaukee Bucks'ın Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 475 bin 698 oyla Doğu Konferansı'nda, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ise 3 milyon 96 bin 31 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

        NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar sürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Transfere istifa rötarı!
        Transfere istifa rötarı!
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        Habertürk Anasayfa