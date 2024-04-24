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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün MIP (en çok gelişim gösteren oyuncu) sıralamasında üçüncü oldu! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün MIP sıralamasında üçüncü oldu!

        NBA'de yılın en çok gelişim gösteren oyuncusu (MIP), Philadelphia 76ers'ın ABD'li basketbolcusu Tyrese Maxey seçildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 3. sırada yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:13
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        Alperen Şengün ödülü kaçırdı!
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        NBA'de normal sezon ödülleri belli olmaya devam ediyor. Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'ta oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de aday olduğu 'Yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu' ödülünün kazananı açıklandı.

        NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 319 puan alan Philadelphia 76ers'ın ABD'li basketbolcu Tyrese Maxey'in MIP seçildiği ifade edildi. NBA'de 4. sezonunu geçiren Maxey, normal sezonda 25.9 sayı, 6.2 asist, 3.7 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

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        Oylamada Chicago Bulls’tan ABD'li oyuncu Coby White 305 puanla ikinci, Alperen Şengün de 92 puanla üçüncü oldu.

        Şengün, normal sezonu 21.1 sayı, 9.3 ribaund, 5.0 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

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