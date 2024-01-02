Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup etti. Houston Rockets'ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün 26 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 26 sayı ile damgasını vurduğu maçta evinde Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup etti.
Rockets'ın sahasında Pistons'ı 23 sayı farkla yendiği maçta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.
Son 6 maçında 20 sayının altına düşmeyen Alperen, 26 sayının 20'sini 3. çeyrekte rakip potaya gönderdi.
Ev sahibi ekipte Jalen Green 22 sayı, 5 ribaunt, Tari Eason 17, Jae'Sean Tate 16 sayıyla oynadı.
Konuk takımda Alec Burks 21 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ile oynarken, Jaden Ivey 19 sayı, 6 ribaunt, Bojan Bogdanovic 14 sayı kaydetti. Jalen Duren 12 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.
SUNS, GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI
Sahasında Portland Trail Blazers'ı 109-88 yenen Phoenix Suns, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Bradley Beal'in 21 sayı, 4 ribauntla takımını sırtladığı Suns'ta, Jusuf Nurkic 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Chimezie Metu 14 sayıyla maçı tamamladı.
Blazers'ta ise Scoot Henderson 17 sayı, 6 asist, Jerami Grant 15, Malcolm Brogdon ve Jabari Walker 10'ar sayıyla oynadı.
Sonuçlar
New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 112-106
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 124-121
Houston Rockets-Detroit Pistons: 136-113
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 113-122
Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 111-93
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 109-88
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 127-90
Los Angeles Clippers-Miami Heat: 121-104