Fenerbahçe'nin Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesini beIN Sports'a değerlendirdi. Max Kruse'nin kolay parayı seçtiğini ifade eden Pirşen, şunları söyledi:

"POKER OYNADI, RİSK ALDI!"

"Bir hukukçu olarak bunu söylemek istiyorum; Max Kruse bir poker oynadı, risk aldı ve kolay para peşine düştü.

Futbolcunun sadece pandemi dönemine yönelik yaptığı fesih yanlış. Bana gelse, sıkıntılı, uzak durun derdim ama futbolcunun karakteri böyle. Risk almayı tercih etmiş, kaba tabirle kolay para peşine düşmüş."

"DIARRA 10 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDEDİ"

"Önümüzdeki seneyi hiç gündeme getirmedik. Geleceğe dönük bir umutsuzluğu olabilir, o zaman 'bana müsaade edin, ayrılayım' diyebilir ama burada futbolcu tek taraflı fesih yaptı. spor hukuğunda haklı ya da haksız bulunuyor. Haklı bulunursa, kulübümüz sorumlu hale gelir. Lassana Diarra böyle bir şey yapmış ve 10 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalmış ve uzun süre kulüp bulamamıştı. Bas Dost yapmıştı, işin sonunda dönüp kulübüyle 1 yıl daha anlaşma yapmak zorunda kaldı. Şu anda biz bir anlamda kızgınız, bu işin peşini bırakmayacağız. Futbolcuyu daha zorlu bir dönem bekliyor. Biz koskoca Fenerbahçe camiasıyız, o tek başına."

"FIFA'YA GİDECEK"

"Futbolcu, yabancı olduğu için muhtemelen FIFA'ya gidecek. FIFA'nın çıkacak kararın ardından da taraflardan memnun olmayan varsa CAS'a gidecektir. Bu süreci biz de kendimizce raporladık. Elimizde dosya var, futbolcu girişimde bulunduğunda eş zamanlı bizim de başvurumuz olacaktır."

"KARAKTERİ SORUNLU"

"Bizim kulübümüzde şu ana kadar FIFA'ya başvuran, bize ulaşan kimse yok. Benim ligde de duyduğum yok. Bizim kulüp taraflı bir şey değil bu. 28 futbolcu var, 1'iyle bu sorunu yaşıyorsak, bu futbolcu karakteriyle ilgili bir sorun olduğunun işaretidir. Ben Fenerbahçe yöneticisiyim, bu konuda objektif olamayacağım ama iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını söyleyebilirim."