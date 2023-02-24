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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Alper isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ALPER İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Alper ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Alper adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Alper isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ALPER İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Alper ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Yiğit, kahraman erkek. Atasından aldığı nuru taşıyan.

ALPER ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Alper ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alper adını koymak caizdir.

ALPER İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Alper ismini kullanan 57.781 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Alper ismini kullanan 12.020 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Alper ismini kullanan 5.623 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Alper ismini kullanan 4.189 kişi bulunmaktadır.

ALPER İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Alper ismindekiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket