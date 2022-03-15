'Mavi tik' vaadiyle dolandırıldı

'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Alparslan Özmol, sosyal medya hesabına 'mavi tik' alabilmek için bin TL verdi. Daha sonra hesabının çalındığını söyleyen kişi, hesabını geri alabilmesi için 46 yaşındaki oyuncudan 2 bin 500 TL daha istedi. Dolandırıldığı şüphesine kapılan Alpaslan Özmol polise giderek şikayette bulundu.
Yapılan araştırma sonucunda bu kişinin Mersin'de yaşayan İbrahim Temiz (20) olduğu tespit edildi. Şüphelinin en sık görüştüğü numara olan taksici Hüseyin Gürkan'la bilgi sahibi sıfatıyla görüşüldü. Gürkan, İbrahim Temiz'in müşterisi olduğunu, birçok defa taksi ile aldığında ATM önlerine gittiklerini, Temiz'in "Param geldi." diyerek, para çektiğini gördüğünü ifade etti. İfadesi alınan şüpheli İbrahim Temiz atılı suçlamayı kabul etmedi. Dolandırılma iddiasıyla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianame kabul edildi ve Gemlik 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Gemlik 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen iki duruşmaya da katılmayan tutuksuz sanık İbrahim Temiz hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
"MAĞDURİYET YAŞADIM"
Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan Alpaslan Özmol, "Ben sanığa banka üzerinden bin TL para gönderdim. Söz konusu parayı hesabıma 'mavi tik' alınması ilişkin vermiştim. Sonrasında bana 2 bin 500 TL daha verirsen hesabımı geri verebileceğini söyledi. Art niyetli olduğunu anladım. Sonrasında iletişimi kestim. Akabinde sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Böylelikle mağduriyet yaşadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Dosya yargılamanın devam etmesi için Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İDDİANAME
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alpaslan Özmol'un Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek sosyal medya hesabının çalındığı ve hesabı çalan kişilerin kendisinden bin TL istediği anlatıldı. Alpaslan Özmol'un bin TL'yi gönderdiği ancak geri alamadığı kaydedildi. Şüpheli İbrahim Temiz'in, Alpaslan Özmol'un sosyal medya hesabını hukuka aykırı bir şekilde ele geçirdiği, hesabı ele geçirdikten sonra geri vermek için bin TL para talep ettiği iddianamede yer aldı. Şüpheli İbrahim Temiz hakkında 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
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