'Çaycı Hüseyin'in isyanı: Adamı hasta etmeyin!

Denizli'ye bir firmanın tanıtımı için gelen ve 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol'un (45) öldüğüne yönelik iddialar sürekli sosyal medyada ortaya atılıyor. Oyuncu, bu söylentilere karşı açıklamalar yapsa da gündem olmaya devam ediyor ve "Öldü" iddialarının önüne geçemiyor.
Sosyal medyada yine öldüğüne yönelik haberler çıkan Alpaslan Özmol, kendi tarzıyla, "Adamı hasta etmeyin kardeşim, ölmedim ben!" dedi.
"BİR ÇÖZÜM BULMAMIZ LAZIM"
"Öldü" haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak bu dedikoduların doğru olmadığını ifade eden Özmol, "Yeni 'Öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz? Ölüyor muyuz? Bir karar verin. Adamı hasta etmeyin. Sorun bende mi, onlarda mı anlamadım. İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim." ifadelerini kullandı.
"SEN ÖLDÜN' DİYORLAR"
Oyuncu, "Mizah kültürümüz tavan yapmış durumda. Bazıları beni görünce 'Sen ölmedin mi?', 'Sen öldün' diye yanıma geliyorlar. Sosyal medya, ufak bir kelimeden bile hemen yola çıkıp, mizah üretiyor. Bundan sıkılmadım, gündeme bile geliyorum. Benim yaptırdığımı sanıyorlar, ben yaptırmıyorum. Aslında beni yaşatmaya çalışıyorlar. Herkes beni 'Çaycı Hüseyin' olarak biliyor. Asıl adım Alpaslan Özmol, tutulmasının nedeni de doğal bir karakter, yaşayan bir karakter. 'Çaycı Hüseyin' olarak anılmak güzel. Öldüreceksiniz de yavaş yavaş öldürün, bir can gitti, 8 can kaldı. Adamı hasta etmeyin. Beni televizyonda görmek istiyorlar, o nedenle yaptıklarını sanıyorum. Bu paylaşımları yapanlar 'Bu adama sosyal medyada reyting veriyoruz' diyorlar. Arkadaşlar, ben gerçekten her yeri geziyorum. 'Çaycı Hüseyin' olarak tanınıyorum. Tanınmaktan da mutluyum. Siz bana karakter bulmak istiyorsanız, 'Öldü' karakterini bulmayın. Bu adam yaşıyor kardeşim, adamı hasta etmeyin!" diye konuştu.
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