Çaycı Hüseyin sosyal medyanın gündeminden düşmek bilmiyor. Ünlü oyuncu gündeme öldü iddiaları ile geliyor. Meraklanmayın ölmedi. Sosyal medya takipçileri sürekli iddia ortaya atarak ünlü oyuncu Alparslan Özmol'u kızdırıyorlar. Gelin neler yaşandığına bir göz atalım...
ÇAYCI HÜSEYİN ÖLDÜ MÜ?
Neredeyse ayda bir sosyal medya gündemine oturan Çaycı Hüseyin rolüne hayat veren Alparslan Özmol ölmedi. "Çaycı Hüseyin öldü mü?" Sosyla medyada zamana zaman bu tarz iddialar çıkıyor ve bir anda trend oluyor.
"ÇAYCI HÜSEYİN CORONA OLDU" İDDASI
Bu sefer ki iddia da Alparslan Özmol'un corona virüsü nedeniyle öldüğü şeklindeydi. Ancak böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.
ÇAYCI HÜSEYİN'DEN 'ÖLMEDİM' ÇIKIŞI
Geçtiğimiz Ağustos ayında da "Çaycı Hüseyin öldü" iddiaları gündeme gelmiş, Alparslan Özmol bu iddialara isyan ederek "Siz hiç merak etmeyin ben size ölünce haber vereceğim" demişti.
ÇAYÇI HÜSEYİN KİMDİR? (Alpaslan Özmol)
Çaycı Hüseyin nereli sorusu merak ediliyordu. Türkiye onu Çaycı Hüseyin diye tanısa da gerçek adı Alpaslan Özmol 27 Şubat 1976 tarihinde Hamburg Almanya'da doğdu.
Çaycı Hüseyin kaç yaşında sorusunun yanıtı da oyuncu tam 44 yaşında. Çocuklar Duymasın adlı dizide oynadığı Çaycı Hüseyin rolü ile tanınarak büyük ün yaptı ve herkes onu sevdi.
ÇAYÇI HÜSEYİN'İN BOYU
Çaycı Hüseyin boyu 1,40 olarak biliniyor. Ortaokul döneminde boyunun 1.40 olması nedeni ile eğitim hayatını sonlandırdığını belirtmiştir. Diğer aile fertlerinin boylarının normal olduğunu dile getirmiştir. Anne ve babasının boyunun normal olduğunu ablalarının ise boylarının 1.80 civarında olduğunu belirten Özmol cüce değil kısayım, bir çok cüce ile karşılaştım hepsi benden çok daha kısaydı diyerek bir röportaj’da bu konuya açıklık getirmiştir.
Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü, Sinema Filmi, 2016)
Hep Yek (Adem, Sinema Filmi, 2015)
Yeşil Deniz (TV Dizisi, 2 Sezon, Kundakçı Bahattin, 2014-2015)
Laz Vampir Tirakula (Damar Osman, Sinema Filmi, 2012)
Çorap Söküğü (Alparslan, TV Dizisi, 2008)
Yalancı Romantik (TV Dizisi, 2 Sezon, 2008-2009)
Pulsar (Hırsız Mecit, TV Dizisi, 2008)
Hakkını Helal Et (Emin, TV Dizisi, 2007)
Düş Yakamdan (Hıdır, TV Dizisi, 2007)
Sınav (Kantinci Seyfo, Sinema Filmi, 2006)
Güldünya (General Siton, TV Dizisi, 2006)
Saklambaç (Satır, TV Dizisi, 2005)
Çocuklar Ne Olacak (Çaycı Hüseyin, TV Dizisi, 2004)
En İyi Arkadaşım (Astıra, TV Dizisi, 2004)
Reyting Hamdi (TV Dizisi, 2002)
En Son Babalar Duyar (Hüseyin, TV Dizisi, 2002)
Kahkaha Show (TV Dizisi, 2000)
Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi, 5 Sezon, Çaycı Hüseyin, 1999-2003)
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