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Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 10 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu hafta var mı, yayınlanacak mı? 10 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu?

TRT1'in yeni sezonuyla da büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü merak konusu oldu. Yurt genelinde diziyi takip eden milyonlarca vatandaş, geçtiğimiz hafta tekrar bölümüyle yayınlanan dizinin bu hafta olup olmadığını merak ediyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu hafta var mı, yayınlanacak mı?

10.01.2022 - 10:12 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • TRT 1'in sevilen dizileri arasında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü merak konusu olmuş durumda. Her hafta Pazartesi günü izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu akşam yeni bölümünün olup olmadığıyla ilgili dizinin hayranları "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevap aramaya başladı. İşte TRT 1 yayın akışı...

  • ALPASLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu hafta yeni yıl tatili sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak.

  • ALPASLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 17 Ocak 2022 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alması bekleniyor.

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    23:20 112 Acil Çağrı

    00:40 Soluk (Yerli Sinema)

    02:20 Şehrime Hoş Geldiniz

    02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

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