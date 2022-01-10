TRT 1'in sevilen dizileri arasında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü merak konusu olmuş durumda. Her hafta Pazartesi günü izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu akşam yeni bölümünün olup olmadığıyla ilgili dizinin hayranları "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevap aramaya başladı. İşte TRT 1 yayın akışı...