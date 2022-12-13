Alp Kırşan'ı yıkan haber

"İSTANBUL'DA YAŞASAYDIM KESİN TIMARHANELİK OLURDUM!"

Öte yandan 2014 yılında kendisi gibi oyucu olan Zeynep Kırşan ile nikah masasına oturan ve oğulları Efe ile Ata'yla ilgilendiğini dile getiren Kırşan, daha önce, "Bunlar folik asit çocukları... Durmuyorlar, beyin olarak seninle yarışıyorlar. Bu yaş grubu çok zeki ve ailecek çok mağduruz . Buradan sesleniyorum; iki çocuk yapacaksanız ve ikincisi de erkek olacaksa dikkat edin... İstanbul'da yaşasaydım kesin tımarhanelik olurdum. Bodrum'da olduğumuz için çocukların isteklerini daha çabuk yerine getiriyoruz. Benim çocuklar Mustafa Topaloğlu'na pabucu ters giydirir" açıklamasını yaparak, güldürmüştü.