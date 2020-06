Koruncuk Vakfı yararına düzenlenen “Yıldızlardan Masallar" projesi kapsamında, dizi ve sinema oyunucusu Almula Merter CHURM Altın Yumurtlayan Tavuk masalını okuyor.

Altın Yumurtlayan Tavuk

Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzaklarda küçük ve şirin bir köy varmış. Köyün etrafında masmavi nehirler, elma dolu ağaçlar, birbirleriyle çok iyi anlaşan sevimli hayvanlar yaşarmış.

Köydeki insanlar yoksulmuş. Buna rağmen çok mutlu bir hayatları varmış. Herkes birbirine gidip gelir, akşamları beraber yemek yerler, ihtiyaçları olduğunda hemen birbirlerinin yardımına koşarlarmış.Uzun senelerdir bu köyde yaşayan bir köylünün, çok sevdiği ve gözü gibi baktığı bir tavuğu varmış. Her seferinde onu okşar sever, halini hatırını sorar, onun iyi olması için elinden geleni yaparmış. Tavuk da onu çok sever, kıymetini bilirmiş.

Bu tavuk aynı zamanda köylünün geçim kaynağıymış çünkü tavuk her gün yumurtlar ve köylüye bir tane yumurta verirmiş. Yumurtanın özelliği ise altından olmasıymış. Bu yumurtayı tavuk yumurtlar yumurtlamaz alan köylü şehre gider her gün şehirdeki aynı kuyumcuya satarmış. Gele gide kuyumcuyla çok iyi arkadaş olmuşlar. Köylü, tavuk sayesinde hem düzenli olarak parasını kazanıyor hem de her gün arkadaşıyla görüşüp sohbet ediyormuş.

Senelerce bu düzen böyle devam etmiş ve köylü giderek zenginleşmiş. Çok daha rahat bir hayatı olmaya başladığını gören köylünün giderek huyu değişmeye başlamış. Eskisi gibi herkese iyi davranmaz, herkese selam vermez, herkese yardım etmez olmuş. Çevresindekiler de bu değişimin farkına varıp, üzülmüşler fakat ona bir şey diyememişler.

Kolay şekilde para kazanmaya alışan köylü, bir süre sonra kazandığı paranın değerini bilmemeye başlamış. Har vurup harman savuruyor, eskiden yapmadığı harcamaları yapmaya başlıyor ve hep daha fazlasını istiyormuş. Yaşam standartlarını giderek arttırdığı için de bir süre sonra parası yetmemeye başlamış.

Yeni amacı daha çok para kazanmakmış. Eski karakterinden eser kalmamış. Zaman içinde tavuğa da kötü davranmaya başlamış. Eskiden sevip okşadığı tavuğun yüzüne bile bakmaz olmuş. Tavuk ona küsmüş, o tavuğa küsmüş. Artık her gün aldığı bir yumurta ona yetmiyormuş, daha fazlasını istiyor, bu mutsuzluğunu da etrafındaki herkese yansıtıyormuş.

Çalışmadan para kazanmaya alışık olan köylü, bu sefer kafasında yeni bir düşünce yaratmış. Tavuğun midesinde bir hazine taşıdığına inanmaya başlamış. Buna kendini o kadar çok inandırmış ki daha zengin olması için tek çarenin tavuğun içindeki o hazineye ulaşmak olduğunu düşünüyormuş.

Plan yapmaya başlamış. Tavuğunuveterinere götürecek karnını açtıracak , içindeki tüm altınlara ulaşacak ve hayatı boyunca istediği zenginlikte yaşayıp gidecekmiş. İşte bu amacı için gözü karartıp bir gün aniden kümese girmiş ve tavuğu kovalamaya başlamış. Tavuk hızla kaçmaya çalışırken bu da arkasından onu kovalamaya devam ediyormuş. Çok şaşıran, bir o kadar da korkan tavuk çok üzülmüş.Senelerdir tanıyıp sevdiği sahibi şimdi tamamen farklı bir insanmışçasına onu korkutuyormuş.

Tavuğu yakalayıp veterinere götürmeyi kafasına koyan köylü, büyük bir uğraş sonucu tavuğu yakalamayı başarmış. Büyük bir heyecanla hemen onu kaptığı gibi veterinere götürmüş. Veteriner tavuğun karnını açmış ama bir bakmışlar ki tavuğun içinde her gün yumurtladığı yumurtadan başka hiçbir şey yok.

Günlük olarak aldığı yumurtadan fazlasını bulamayınca köylü ne kadar yanlış bir hareket yaptığını işe o an anlamış. Açgözlülüğü onu çok utandırmış ve bundan ders çıkartıp bütün köylülerden özür dilemiş. Bundan sonra ki hayatında çoook mutlu olmuş, bir daha da çalışmadan birgün bile geçirmemiş. Masalda burada bitmiiiiş.

Hoşçakalınçocuklaaaar...

ÖNEMLİ NOT:

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı yararına düzenlenen ve Deniz Şen koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Yıldızlardan Masallar" projesine sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim okudukları masallarla destek veriyor. “Yıldızlardan Masallar” kanal adıyla Youtube’da yayınlanan masallardan elde edilen gelirler de yine Koruncak Vakfı’na bağışlanıyor.