"NASIL VURUYOR, GÖRMÜYOR MUSUN?"

Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ve annesinin sete ziyarete geldikleri bir anısını ise şu sözlerle anlattı:

İkinci maçımda Mustafa diye profesyonel bir arkadaşımızla oynadık. Almeda annesi ile çekime geldi. Çekim başladı.

Biraz daha inandırıcı olsun diye kapalı garda 'Biraz daha sağlam vur' diye rica ettik. Öyle bir vuruyordu ki... Almeda kalktı ve beni çağırdı. 'Sen ne yapıyorsun? Dikkat et. Nasıl vuruyor, görmüyor musun?' dedi.