08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile birlikte önceki akşam bir restoranda görüntülendi.
Almeda Abazi'nin çıkarmaya hazırlandığı albüm toplantısını yapan çift, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
"TOPLANTI YAPTIK"
İngilizce albüm çıkarmaya hazırlanan eşi Almeda Abazi için Tolgahan Sayışman, "Çok severek yaptığı bir müzik çalışması vardı. Ara vermişti Efehan'dan dolayı, şimdi onun toplantısını yaptık" dedi.
Muhabirlerin, "Sözlerini siz mi yazacaksınız?" sorusuna Tolgahan Sayışman, "Beste satın alacağız" derken Almeda Abazi ise "Sen yazarsın" ifadelerini kullandı.
"BU KONUDA ŞİKAYETÇİYİM"
Sayışman, rol aldığı dizinin set saatlerinin uzun sürmesinden dolayı eşi Almeda Abazi'nin şikayetçi olduğunu söyledi.
Abazi, konuyla ilgili, "Gerçekten çok uzun sürüyor. Ben şikayetçiyim bu konuda. Efehan'ın şu an tam tatlı zamanları. Kaçırdığı için üzülüyorum" şeklinde konuştu.
"20 KİLO ALDIM"
Dizide boksörü canlandıran Sayışman, rolü için kilo aldığını ve gardrobunu yenilediğini söyledi.
Tolgahan Sayışman, "Diziden önce yaklaşık 20 kilo aldım, kaslanarak büyümek için. Daha sonra 7-8 kilosunu verdim. Evdeki tüm kıyafetleri değiştirmek zorunda kaldım. Gardrobu yeniledik" ifadelerini kullandı.
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