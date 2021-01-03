Sayışman, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağını, "En muazzam hediye, en mutlu an... Daha mutlu olamam" sözleriyle duyurmuştu.



Abazi ise "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık" demişti.