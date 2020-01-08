08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2017 Yılında oyuncu Tolgahan Sayışman ile dünya evine giren güzel ünlü'nün 7 aylık bebeklerinin kafasında oluşan kist yüzünden ameliyata alınması gerektiği açıklandı bu haber sevenlerini oldukça üzmüştü. Oğullarının sağlık durumunun iyi olması ile Almeda Abazi pek çok kişi tarafından merak edilmekte. Genç ve güzel ünlü pek çok başarılı projede adını duyurmuştu. İşte Almeda Abazi kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Almeda Abazi biyografisi...
Almeda Abazi kimdir?
13 Şubat 1992, Tiran, Arnavut asıllı Türk model ve oyuncudur. 2008' de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanmıştır. Oyunculuk eğitimi almaktadır. Lise eğitimini İstanbul Özel Tarhan Koleji'nde tamamlamış, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olarak devam etmektedir. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile de 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta dünya evine girmiştir.
Almeda Abazi kariyer hayatı
Şu ana kadar Konak ve Show Business filmlerinde ve Ayrılık adlı TRT dizisinde rol almıştır. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarına katılmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valeria adıyla yer almıştır. tv8 kanalında Murat Ceylan ile birlikte Para Bende programını sundu. 2015 Yılında tekrar Survivor All Star yarışmasına katılmıştır.
Ödüller
2007 Miss Tirana (Tiran Güzeli)
2008 Miss Albania (Arnavutluk Güzeli)
2008 Miss Globe (Kâinat Güzeli)
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