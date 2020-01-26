"ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ"

Abazi, birkaç ay önce katıldığı bir programda, "Oğlum şu an 8 aylık. Daha birkaç aylıkken dermoid kist operasyon geçirdi, ömrümden ömür gitti. Bizim için çok zor günlerdi. Allah beterinden korusun, neler görüyoruz çok şükür oğlum iyi şimdi" sözleriyle gözyaşlarına hakim olamamıştı.