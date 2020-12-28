"HAFTAYA BEBEĞİMİN İSMİNİ AÇIKLAYACAĞIM"

Almeda Abazi, "Bir kız ismi düşündünüz mü?" sorusunu "Evet, haftaya açıklarım" şeklinde cevapladı.

Hamilelik süreciyle ilgili merak edilenleri de açıklayan Abazi, şu ifadeleri kullandı:

Hep diyorlardı, "4. ay geçince birden bulantın, halsizlik geçecek" diye ama inanmadım sanki hiç gitmeyecek gibime geliyordu. Ne olduysa 4.5 ay geçer geçmez şaka gibi durdu. Çok şükür daha iyiyim. Bu arada Efe'ye hamileyken hiç mide bulantısı ve herhangi bir sorun yaşamadığım için bu sefer çok farklı. Sanırım kız çocuğu olduğu için...