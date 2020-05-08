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TAV Havalimanları Holding ve VPE Capital'in kurduğu konsorsiyum Almatı Havalimanı ve havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere ait hisselerin %100'ünü 415 milyon dolara satın aldı.

TAV'dan KAP'a yollanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyumun, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladığını 8 Kasım 2019 tarihinde duyurmuş ve 8 Ocak 2020 ve 9 Mart 2020 tarihlerinde de görüşmelerin devam ettiğine ilişkin açıklamaları daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık.

EN AZ YÜZDE 75 PAY

"Yapılan görüşmeler sonucunda, Almatı Havalimanı ve havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere ait hisselerin yüzde 100'ünün toplam 415 milyon ABD Doları Şirket Değeri (Enterprise Value) karşılığında satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi 7 Mayıs 2020 tarihinde imzalanmıştır. TAV Havalimanları Holding'in konsorsiyumdaki payı yüzde 75 den az olmayacak olup, hisse devri yasal prosedürlerin ardından tamamlanacaktır."