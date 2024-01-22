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        Haberler Dünya Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı

        Almanya'da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı

        Almanya'nın farklı kentlerinde yüz binlerce kişi ırkçılığa ve aşırı sağa karşı gösteri düzenledi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 08:02 Güncelleme: 22.01.2024 - 08:02
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        • 1

          Başkent Berlin’de Federal Meclis önünde toplanan binlerce kişi, milyonlarca yabancının ülkeden sürülmesine ilişkin planları ve İslam karşıtı, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisini protesto etti.

        • 2

          Göstericiler “Her yerde insan düşmanlığına karşı”, "Tüm Berlin AfD’den nefret ediyor” ve "Hep birlikte faşizme karşı” sloganları atarak, “Sessiz kalan onaylar”, “Nazilere karşı”, “Bir daha asla, şimdi”, “Aşırı sağı seçmek Alternatif değildir” ve “Naziler dışarı” yazılı dövizler taşıdı.

        • 3

          Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, "anayasa düşmanlarının" demokrasiyi yok etmelerine kayıtsız kalınmaması çağrıları yapıldı.

        • 4

          Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan hükümete de tepki gösterilen konuşmalarda, hükümet üyelerinin aralarındaki kavgalara son vererek AfD ve aşırı sağla mücadele etmeleri istendi.

        • 5

          Göstericilerden bazılarının AfD’nin kapatılmasının istendiği dövizler taşıdığı görüldü.

        • 6

          ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

          Berlin polisi, eyleme 60 binin üzerinde kişinin katıldığını bildirdi. Öte yandan ülkenin diğer şehirlerinde de aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi.

        • 7

          Münih’teki gösteriye 80 bin kişinin katıldığı ifade edilirken, polisin yoğunluktan dolayı katılımcıların güvenliğinin sağlanamayacağını belirtmesi gerekçesiyle eylem tamamlanmadı.

        • 8

          AfD ve aşırı sağa karşı gösterilere Köln’de 70 bin, Bremen’de 45 bin ve Saarbrücken’de 12 bin kişinin katıldığı kaydedildi.

        • 9

          GİZLİ GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKMIŞTI

          Almanya'nın Postdam şehrinde Kasım 2023'te AfD politikacılarının ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

        • 10

          Avusturya'daki aşırı sağcı "Kimlikçi Hareketi"nin eski lideri Martin Sellner'in de katıldığı toplantıda, sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören bir planın görüşüldüğü belirtilmişti.

        • 11

          Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine ülkede AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamış, halk da son dönemde aşırı sağa ve AfD'ye tepki için göstermek için sokaklara çıkmıştı.

        • 12
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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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