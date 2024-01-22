Almanya'da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı

Göstericiler “Her yerde insan düşmanlığına karşı”, "Tüm Berlin AfD’den nefret ediyor” ve "Hep birlikte faşizme karşı” sloganları atarak, “Sessiz kalan onaylar”, “Nazilere karşı”, “Bir daha asla, şimdi”, “Aşırı sağı seçmek Alternatif değildir” ve “Naziler dışarı” yazılı dövizler taşıdı.