Almanya Cumhurbaşkanı: "Aşırı sağa karşı sokaklara çıkanlar hepimizi cesaretlendiriyor"

Steinmeier, yayımladığı video mesajında yüz binlerce kişinin bu hafta sonu da Almanya’nın birçok yerinde sokaklara çıktığına işaret ederek, "Hepsi birbirinden farklı ancak hepsinin ortak yanı bulunuyor. Onlar, şimdi insan düşmanlığına ve aşırı sağa karşı ayağa kalkıyor." ifadelerini kullandı.