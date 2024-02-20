Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Almanya’da sıkışık trafikteki görüntü sosyal medyada gündem oldu

        Almanya’da sıkışık trafikteki görüntü sosyal medyada gündem oldu

        Almanya'da sıkışık trafikte kaydedilen görüntü sosyal medyada özellikle motosiklet sürücülerinin beğenisini toplarken motosikletçinin "filtreleme" talebini de gündeme getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafikte saygı boşluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnstagram’da Dilara Meltem Şahin isimli bir motosiklet sürücüsünün paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

        Almanya’da sıkışık trafikte kaydedilen görüntülerde sol şeritteki araçlar sola, orta şeritteki araçlar da sağa yanaşıyor. Böylece iki şerit arasında bir aracın geçebileceği bir boşluk oluşuyor. Bu sayede ambulans ve itfaiye gibi araçlar bu boşluktan geçebileceği gibi boşluktan faydalanan motosikletler de kullanıcının paylaşımına göre saygı görüyor.

        REKLAM

        Bu durumun motosikletçiler için güvenli sürüşe örnek teşkil edebileceği de biliniyor. Trafikte “filtreleme” olarak tabir edilen durum, motosikletçilerin talepleri arasında yer alıyor.

        Filtrelemeyi savunanlar özellikle sıkışık trafikteki dur kalklarda iki araç arasında ezilme tehlikesinin ortadan kalktığını belirtiyor. Bu sayede iki şeridin arasında kendisini güvende hisseden motosikletler, trafiğin akışını da olumsuz etkilemiyor.

        Ancak iki şerit arasında ilerlemenin makas atmak ile karıştırılmaması gerektiği ifade ediliyor. Burada 30 km hızı aşmaması gerektiği belirtilen motosikletçinin kendisini ve trafikteki diğer araçları tehlikeye atmaması önem taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        Habertürk Anasayfa