Almanya’da sıkışık trafikteki görüntü sosyal medyada gündem oldu

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İnstagram’da Dilara Meltem Şahin isimli bir motosiklet sürücüsünün paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Almanya’da sıkışık trafikte kaydedilen görüntülerde sol şeritteki araçlar sola, orta şeritteki araçlar da sağa yanaşıyor. Böylece iki şerit arasında bir aracın geçebileceği bir boşluk oluşuyor. Bu sayede ambulans ve itfaiye gibi araçlar bu boşluktan geçebileceği gibi boşluktan faydalanan motosikletler de kullanıcının paylaşımına göre saygı görüyor.

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Bu durumun motosikletçiler için güvenli sürüşe örnek teşkil edebileceği de biliniyor. Trafikte “filtreleme” olarak tabir edilen durum, motosikletçilerin talepleri arasında yer alıyor. Filtrelemeyi savunanlar özellikle sıkışık trafikteki dur kalklarda iki araç arasında ezilme tehlikesinin ortadan kalktığını belirtiyor. Bu sayede iki şeridin arasında kendisini güvende hisseden motosikletler, trafiğin akışını da olumsuz etkilemiyor. Ancak iki şerit arasında ilerlemenin makas atmak ile karıştırılmaması gerektiği ifade ediliyor. Burada 30 km hızı aşmaması gerektiği belirtilen motosikletçinin kendisini ve trafikteki diğer araçları tehlikeye atmaması önem taşıyor.