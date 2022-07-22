Turnuvadaki ikinci çeyrek final maçında Almanya ile Avusturya karşılaştı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Lina Magull ve 90. dakikada Alexandra Popp'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Almanya, adını son dört takım arasına yazdırdı.

Almanya, yarı finalde Fransa-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.