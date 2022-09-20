Almanya ve Fransa'dan 'referandum' tepkisi

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Rusya kontrolündeki Herson'da ayrılıkçılar Rusya'ya bağlanmak için referandum yapacaklarını duyurdu. Donetsk, Luhansk ve Herson'da referandum tarihi 23-27 Eylül olarak açıklandı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ayrılıkçıların referandum teklifini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Rus Dumasından da destek mesajı geldi.

Almanya ve Fransa ise referandum kararının hiçbir legal geçerliliği olmadığı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

ALMANYA: KABUL EDİLMEYECEK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin Rusya'ya bağlanması konusunda yapılması planlanan referandumların uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Scholz, New York'ta BM Genel Kurulu oturum aralarında referandum konusuna tepki göstererek, "Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek. Bu sözde referandumların kabul edilemeyeceği, uluslararası hukuk ve dünya toplumunun bulduğu anlayışlar tarafından kapsanmadığı çok ama çok açıktır." dedi.

FRANSA: TRAJİK DEĞİLSE ÇOK KOMİK

Donbas bölgesinde düzenlenecek referandumun daha çok provokasyon doğuracağını belirten Fransa lideri Macron, "Rusya'nın Ukrayna topraklarından çıkması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Putin ile konuşacağım" dedi.

Macron, referandumun uluslararası kamuoyu tarafından tanınmayacağını belirtirken, "Donbas referandumu trajik değilse çok komik" ifadelerini kullandı.