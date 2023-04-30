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Almanya, Ukrayna'ya ikinci 'IRIS-T' hava savunma sistemini teslim etti

Almanya, Ukrayna'ya ikinci "IRIS-T SLM" hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti.

Giriş: 30.04.2023 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya, Ukrayna'ya ikinci 'IRIS-T' hava savunma sistemini teslim etti
AA

Başbakanlığın resmi internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, taahhüt edilen yeni askeri yardım paketi kapsamında ikinci "IRIS-T SLM" hava savunma sistemi ve mühimmatının Ukrayna'ya teslimatı gerçekleştirildi.

Almanya, 18 Nisan'da Ukrayna'ya ilk "IRIS-T" savunma sistemini teslim etmişti.

Öte yandan Almanya, 8 Mercedes-Benz Zetros kamyonu daha Ukrayna'ya teslim etti. Kamyonların yanında 2 adet 8x6 yük taşıma kamyonu da söz konusu ülkeye ulaştı.

Alman hükümeti, 18 Nisan’da Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi ve füzelerinin de teslim edildiğini açıklamıştı.

Fotoğraf: Reuters

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