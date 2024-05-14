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        Haberler Dünya Almanya: Ukrayna Barış Zirvesi'nden kimsenin yüksek beklentisi olmamalı

        Almanya: Ukrayna Barış Zirvesi'nden kimsenin yüksek beklentisi olmamalı

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsviçre'de haziranda düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'nden kimsenin yüksek beklentisinin olmaması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:54
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        Almanya'dan "Ukrayna Barış Zirvesi" açıklaması
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        Scholz, Stern dergisine yaptığı açıklamada, İsviçre'de yapılacak zirvede nükleer santrallerin güvenliği, tahıl ihracatı, esir değişimi konusu ve tabu olması gereken nükleer silah kullanımıyla ilgili konuların ele alınacağını belirtti.

        "Kimsenin yüksek beklentisi olmamalı. Orada savaşın sona ermesi müzakeresinde bulunmayacağız." ifadesini kullanan Scholz, "en iyi ihtimalle Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan görüşmelere yol açabilecek bir sürecin başlamasının" söz konusu olabileceğini kaydetti.

        Scholz, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı desteği yetersiz bularak "Açıkçası yeterli değil. Bu, çok üzücü çünkü Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin açıkça Ukrayna'nın altyapısını yok etmek istiyor." diye konuştu.

        Öte yandan Başbakan Scholz, Almanya'da kadın cumhurbaşkanı seçilmesinden yana olduğunu belirterek "2027'de (Cumhurbaşkanı konutu) Bellevue Sarayı'na bir kadın seçersek sevinirim." ifadesini kullandı.

        Ukrayna Barış Zirvesi'nin, 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında yapılacağı duyurulmuştu.

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