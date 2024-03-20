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        Haberler Dünya Bild yazdı: Almanya, Rusya tehdidine karşı ABD'den 8 milyar euroluk füze almaya hazırlanıyor

        Bild yazdı: Almanya, Rusya tehdidine karşı ABD'den 8 milyar euroluk füze almaya hazırlanıyor

        Alman Bild gazetesinin haberine göre Almanya, Rusya tehdidine karşı savunmasını güçlendirmek için ABD'den 8 milyar Euro değerinde 75 adet seyir füzesi sipariş etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:01
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        Almanya ABD'den 8 milyar euroluk füze almaya hazırlanıyor
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        Alman Bild gazetesi, Almanya Hava Kuvvetleri'nin olası bir Rusya-NATO çatışması karşısında Berlin'in savunmasını güçlendirmek için ABD'den 8 milyar eoruluk 75 seyir füzesi sipariş ettiğini yazdı.

        Telegraph'ın haberine göre, tahmini 900 km menzili bulunan JASSM-ER füzeleri, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya göndermeyi reddettiği Taurus füze sisteminin neredeyse eşdeğer.

        Bu adım, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Alman ordusu Bundeswehr'in kaynaklarına ayrılan fonun artırılacağını açıklamasının ve ülkesinin "kriegstuchtig" yani savaşa hazır olmasını sağlayacağına dair söz vermesinin ardından geldi.

        Rusya ile NATO arasında beş ila sekiz yıl içinde bir savaşın patlak verebileceğine dair endişeler var.

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        Berlin'in yeni füzeleri stok amacıyla mı sipariş ettiği yoksa bunları başka bir ülkeye yapılacak füze sevkiyatı için mi kullanacağı henüz belli olmadı.

        "SATIN ALMA ANLAŞMASI SONBAHARDA İMZALANACAK"

        Alman Bild gazetesinin, anlaşmayı bilen kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, JASSM-ER füzeleri potansiyel olarak Taurus füze stokunun yerine kullanılabilecek.

        Bild haberinde, Berlin'in 2022'den bu yana Washington'dan JASSM-ER füzeleri satın almakla ilgilendiğini, sonbaharda resmi bir satın alma sözleşmesi imzalanmasının beklendiğini belirtti.

        JASSM-ER, Lockheed Martin tarafından ABD Hava Kuvvetleri (USAF) için geliştirilen, havadan fırlatılan bir seyir füzesi. 450 kg'lık savaş başlığı bulunan füzeler, 2009 yılında USAF'ta hizmete girdi ve Finlandiya, Polonya ve Avusturya'daki ordulara da gönderildi.

        *Haberin görselleri Lockheed Martin tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #almanya
        #ABD
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