22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da Almanya Büyükelçiliği’nde çalışan Türk Avukat Yılmaz S.'nin, 'casusluk' suçlamasıyla Eylül ayında gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Suçlamaların ne olduğunu anlamak ve gözaltı kararının kaldırılması için çalışıyoruz" dedi. Alman medyası da, avukatın, Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının belgelerinin hazırlanması için büyükelçilik tarafından görevlendirildiğini yazdı.
3 AY TEKNİK TAKİBE ALINDI
Peki, Avukat Yılmaz S., nasıl ve neden tutuklandı? HABERTÜRK'ün yargı kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre, Ankara'da Almanya Büyükelçiliği’nde görevli Avukat Yılmaz S. Avrupa ülkelerinden sığınma isteyen Türklerle ilgili bilgi toplarken, gelen istihbarat üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonucu Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ay teknik ve fiziki takibe alındı.
SIĞINMA TALEPLERİ İÇİN BİLGİ TOPLUYORDU
İddiaya göre, yakalama kararları gibi gizli kişisel bilgilere avukat kimliğini kullanarak ulaşıyor ve bu bilgileri Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç Büyükelçilikleriyle paylaşıyordu. Büyükelçilikler de sığınma talebi ve oturma izni gibi taleplere bu raporlar üzerinden yanıt verilmesi için ülkelerine gönderiyordu.
OTOBÜSTE GÖZALTI
Teknik tabip sonucu Avukat S.’nin, Eylül ayında otobüsle İstanbul’dan Ankara’ya geçeceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düğmesine basıldı. Soruşturmada görevli bir polis de o otobüse bindi. Otobüs Ankara’ya varınca Yılmaz S.’nin beraberindeki avukat B.D. ile gözaltına alındı.
ÇANTADA 13 RAPOR ÇIKTI
Gözaltına alındığı sırada yanında bulunan çantasında 13 kişiye ait raporlar çıktı. Tuttuğu raporlar, genellikle FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütleri mensubu olan ve söz konusu ülkelerden sığınma izni talep eden kişilere aitti. Bu kişilere ait soruşturma evrakları da raporlarda yer alıyordu. Ayrıca raporlarda, Türkiye’de terör örgütü mensuplarının tutulduğu cezaevlerinin koşullarına ait olumsuz değerlendirmelerin de yer aldığı ifade edildi.
ÜÇ AYRI SUÇLAMADAN TUTUKLANDI
Avukat Yılmaz S., savcılık ifadesinde bilgileri Cenevre Sözleşmesi gereğince 'mülteci haklarını korumak' için topladığını ve bunun suç olmadığını savundu. Ancak sevk edildiği sulh ceza hakimliğince; 'Gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'gizliliğin ihlali' suçlamalarıyla tutuklandı. Beraberinde gözaltına alınan avukat B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HALEN TUTUKLU
Halen tutuklu bulunan Avukat Yılmaz S., hakkında 'gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'gizliliğin ihlali' suçlamalarıyla 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabileceği belirtiliyor.
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