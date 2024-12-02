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        Haberler Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Çin'e 'Rusya' eleştirisi | Dış Haberler

        Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Çin'e 'Rusya' eleştirisi

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Ukrayna savaşında Rusya'yı destekleyen Pekin yönetimini eleştirdi. Baerbock, "Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak dünyada barış ve güvenlik için sorumluluk almak yerine, Rusya'ya yaptığı ekonomik ve silah yardımı ile Avrupa'daki temel çıkarlarımıza karşı gelmektedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 00:37 Güncelleme: 02.12.2024 - 00:37
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        Almanya'dan Çin'e 'Rusya' eleştirisi
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        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Pekin yönetimine eleştiride bulundu.

        AA'nın haberine göre; Ziyareti öncesi açıklama yapan Baerbock, Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'yı desteklemesine tepki gösterdi ve "Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak dünyada barış ve güvenlik için sorumluluk almak yerine, Rusya'ya yaptığı ekonomik ve silah yardımı ile Avrupa'daki temel çıkarlarımıza karşı gelmektedir." dedi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın barışa yönelik tehdit olduğunu savunan Baerbock, "Çin ile ilişkilerimizde bunu görmezden gelemeyeceğimiz gerçeği Pekin'de ele alacağım bir diğer konudur." ifadesini kullandı.

        Baerbock, Avrupalılar olarak Çin ile adil rekabet ve eşit şartlar için çözüm bulma konusunda güçlü bir yetkiye sahip olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nu desteklediklerini vurgulayarak, "Bu nedenle, devletin sübvansiyonlu aşırı üretim yoluyla ya da insan hakları söz konusu olduğunda, rekabet avantajı uğruna Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel çalışma standartlarının göz ardı edilmesiyle, Alman ve Avrupa endüstrisinin zararına olacak şekilde uluslararası oyunun kurallarını ihlal eden diğer kişilere tolerans göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabete dikkati çeken Baerbock şöyle devam etti:

        "Bu nedenle, devlet sübvansiyonlu aşırı üretim veya insan hakları ihlalleri gibi rekabet avantajı sağlamak amacıyla ILO'nun temel çalışma standartlarını hiçe sayan, Alman ve Avrupa endüstrilerine zarar veren uluslararası kuralları ihlal edenlere tolerans göstermeyeceğiz."

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        #haberler
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