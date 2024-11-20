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        Haberler BBC Dünya Almanya, denizaltı iletişim kablolarındaki hasarın sabotaj olduğundan şüpheli

        Almanya, denizaltı iletişim kablolarındaki hasarın sabotaj olduğundan şüpheli

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi'ndeki iki denizaltı kablosunun hasar görmesinin bir sabotaj gibi göründüğünü belirtti, ancak belirli bir kimse ya da ülkeyi suçlamadı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 20.11.2024 - 08:37 Güncelleme: 20.11.2024 - 08:37
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        Almanya, denizaltı iletişim kablolarındaki hasarın sabotaj olduğundan şüpheli
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        C-Lion1 telecommunications cable being laid to the bottom of the Baltic Sea off Helsinki, October 2015 Getty Images

        Helsinki ve Rostock arasındaki denizaltı kablosu 2015'te döşenmişti.

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi'ndeki iki denizaltı kablosunun hasar görmesinin bir sabotaj gibi göründüğünü belirtti, ancak belirli bir kimse ya da ülkeyi suçlamadı.

        Finlandiya ve Almanya arasındaki 1170 kilometrelik telekomünikasyon kablosu, Pazartesi erken saatlerde kopmuştu ve Litvanya ile İsveç'in Gotland Adası'nndaki 218 kilometrelik internet bağlantısı çalışmaz hale gelmişti.

        Olaylar, Rusya'yla gerilimin arttığı bir dönemde yaşanırken, Pistorius "Kimse bu kabloların kazayla kesildiğine inanmıyor" dedi.

        Baltık Denizi'ndeki hatlarda yaşanan olaylar, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekûn işgalinden bu yana sabotaj korkularını artırdı.

        Almanya ve Finlandiya C-Lion1 iletişim kablosunun kopmasından "derin kaygı duyduklarını" belirtirken, Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'daki savaşın yanı sıra "habis aktörlerin ikili savaş yönteminin" tehdidi altında olduğu belirtildi.

        Finli telekom ve siber güvenlik şirketi Cinia, kablonun "bir dış güç tarafından koparılmış olabileceğini" vurguladı.

        Cinia'nın Yönetim Kurulu Başkanı, hasarın İsveç'in Oland Adası yakınlarında olduğunu ve tamirinin beş ila 15 gün sürebileceğini kaydetti.

        İki kablo, Baltık Denizi'nde kesişiyor, ancak hasarın hattın başka bir yerinde olduğu düşünülüyor. Litvanya'da iletişim hattını işleten şirket Arielion, kablonun nerede kesildiğini söylemezken, uzmanlar hasarın birkaç haftada giderilebileceğini kaydetti.

        İsveç Savunma Bakanı Carl-Oscar Bohlin, bu iki kablonun neden çalışmadığını belirlemenin "çok önemli olduğunu" kaydetti. Litvanya'nın internet kapasitesi beşte bir oranında düşerken, müşterilerin durumdan etkilenmediği anlaşılıyor.

        Arelion Sözcüsü Martin Sjogren BBC'ye yaptığı açıklamada, Baltık Denizi'ndeki kabloların sık sık arızalandığını belirtti.

        Sözcü "Balıkçı tekneleri kazayla, attıkları demirlerle hatta hasar verebiliyor. Tabii ki zamanlama garip, duruma bakamadık ve dolayısıyla neyin yol açtığını bilmiyoruz" dedi.

        Fin hükümetinden siber güvenlik uzmanı Samuli Bergstrom da, Finlandiya ve Almanya arasındaki kabloda yaşanan arızanın diğer kablo güzergahları çalıştığı için internet trafiğini etkilemediğini belirtti.

        Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yanaki en büyük sabotaj aynı yıl Baltık Denizi'nde yaşanmıştı.

        Alman savcılar hala Almanya ve Rusya arasındaki Kuzey Akım boru hattında gerçekleşen patlamayı araştırıyor.

        Saldırının arkasında, Ukrayna, Rusya ya da ABD hükümetlerinin olduğuna dair komplo teorileri üretilmişti.

        Ekim 2023'te Finlandiya ve Estonya arasındaki bir doğalgaz boru hattı ağır hasar almıştı.

        Finli yetkililer daha sonra Çin'e ait bir yük gemisine ait çapanın hasara yol açtığını söylemişti.

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