AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 gerilerken, yıllık bazda yüzde 15,8 arttı.

Üretici fiyatların üzerindeki yukarı yönlü baskının enerji fiyatlarındaki düşüşle zayıflamasına rağmen şubatta analistlerin beklentisinin üzerinde artması dikkati çekti.

Piyasalarda beklenti ÜFE’nin şubatta aylık yüzde 0,5 düşmesi ve yıllık 14,5 artması yönündeydi. Bu dönemde ÜFE'deki yıllık artışın, art arda beşinci ayda da yavaşlaması dikkati çekti.

Şubatta enerji fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 arttı. Bir önceki aya göre enerji fiyatlarının, doğal gaz maliyetlerindeki düşüş nedeniyle yüzde 1,4 azalması dikkati çekti.

Doğal gaz dağıtım fiyatları şubatta yıllık bazda yüzde 38,9, elektrik fiyatları da yüzde 27,1 artış kaydetti.

Yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 8,6, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 10,5 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 7,7 artış görüldü.

Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 23,4 artış kaydetmesi dikkati çekerken, yağ fiyatları yüzde 38,9 ve şeker fiyatları yüzde 90,4 yükseldi.

ÜFE, ENERJİ FİYATLARI HARİÇ ARTTI

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda şubatta yıllık bazda yüzde 10,2 artış kaydetti.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Almanya’da ocakta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişim göstermemişti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede enflasyonun 2024'te yüzde 4,1'e gerilemeden önce 2023'te yüzde 7,2'de kalmasını bekliyor.

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