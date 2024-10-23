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        Haberler Sağlık Almanya'da M çiçeğinin yeni varyantı Klad 1 ilk kez tespit edildi | Sağlık Haberleri

        Almanya'da M çiçeğinin yeni varyantı Klad 1 ilk kez tespit edildi

        Almanya'da M çiçeği (Mpox) virüsünün yeni varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:30
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        Almanya'da M çiçeğinin yeni varyantı Klad 1 ilk kez tespit edildi
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        Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, bir kişinin yurt dışında M çiçeğinin yeni varyantı olan Klad 1 virüsüne yakalandığı ifade edildi. RKI'ye göre ülkede herhangi bir ölüm vakası kaydedilmedi.

        RKI'nin şu anda Almanya'da Klad 1 virüsünden kaynaklanan bir risk beklemediği ancak durumu çok yakından izlediği belirtildi.

        Klad 2b virüsü Mayıs 2022'den bu yana Almanya da görülüyordu. İsveç, Afrika dışında Klad 1 varyantı vakasını kaydeden ilk ülke olmuştu.

        M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

        M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

        İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

        Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

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