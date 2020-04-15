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Almanya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmesi tartışmalarının üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel eyalet başkanlarıyla görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Merkel, "Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak" dedi.

En önemli kararın sosyal mesafe kuralı olduğu vurgulanırken, insanlar dışarıda en az 1.5 metre mesafe bırakılması, ya yalnız ya da aynı evde oturmayan bir başka kişiyle veya aynı evde oturan aile fertleriyle dolaşabilme kuralına uyacak. Sosyal temas ve mesafe kurallarına aykırı hareketler cezalandırılacak.

Alınan kararlara göre, sadece 800 metre kareye kadar alana sahip iş yerleri açılabilecek. Büyüklüğünden bağımsız olarak araba galerileri, bisiklet ve kitapçı dükkânları tekrar açılabilecek.

Yakın teması gerektiren kuaför salonu gibi dükkanların hijyen ve şahsi koruma donanımı şartıyla 4 Mayıs tarihinden itibaren hizmet verebilmeleri sağlanacak.

Anaokulları, okullar ve yüksek okullar açılmadan önce gerekli hazırlıklar yapılacak. Son sınıf öğrencilerinin sınav hazırlığı ve sınavlara girmesi sağlanacak. 4 Mayıs’tan itibaren son sınıf öğrencileri ve ilkokul son sınıf öğrencilerinin okula başlayabilmesi sağlanacak.

Sınırlamalar sayesinde Almanya’da bulaşma hızı düştüğünü ifade edilirken, "Bu iyi bir haber. Ama aynı zamanda sınırlama olmadan virüs bulaşma hızının çok hızlı artacağını da gördük. Bu nedenle son haftalarda elde edilen başarıyı koruyabilmek için her şeyi yapmak zorundayız. Bizim hareketimizin ana çizgisi Almanya’daki tüm insanları mümkün olduğunca virüsten korumak” denildi.

Öte yandan, hükümet tarafından futbol maçlarının 31 Ağustos'a kadar seyircili oynanmamasına karar verildiği açıklanmıştı.

ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 495´e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 132 bin 210 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 301 kişi virüs nedeniyle öldü.



Almanya, 132 bin 210 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5´inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 495´e çıktı. Ülkede son 24 saatte 301 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 138 kişide daha virüs tespit edildi.

SAĞLIK BAKANI "NORMALLEŞME ADIMLARI ATILMALI" DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Hessen eyaletinde yaptığı açıklamada, Paskalya döneminin ardından Kovid-19 vaka sayısındaki artışın yavaşladığının görüldüğünü belirterek yeni kararlarda bunun dikkate alınacağını söyledi.

"Normalleşmeye dönük dikkatli ilk adımlar atılabilir." diyen Spahn, bundan sonra virüs ile yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini ifade etti.

Spahn, tedbirlerin gevşetilmesi konusunda sağlık sisteminin zor durumda bırakılmaması ve insanların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması yanında toplumsal ve ekonomik sonuçların da düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ise basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yapılan tartışmalarda sağlığın korunmasının öncelik taşıması gerektiğini belirtti.

Tehlikenin henüz geçmediğini vurgulayan Müller, tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin yapılacak görüşmelerde bunun da hesaba katılacağını aktardı.

Schleswig-Holstein Eğitim Bakanı Karin Prien, okulların kademeli bir şekilde açılmasından yana olduğunu söyledi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ise, Kovid-19 krizinden çıkmak için tedbirli ve güvenli yolun izlenmesi gerektiğini belirterek, "Kısıtlamaların dikkatli bir şekilde gevşetilmesi ek koruma tedbirlerinin alınmasıyla mümkün olabilir." dedi.

Halkın tedirgin edilmemesini isteyen Söder, tedbirlerin gevşetilmesinde ölçülü davranılması önerisini dile getirdi.

22 MART'TAN BU YANAN KISITLAMALAR MEVCUT

Alman hükümeti salgının yayılmasını önlemek için 22 Mart'ta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.

Almanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle kreş ve okullar da tatil edilmişti