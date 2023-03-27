AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, şubatta 91,1 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, yüksek enflasyonun ekonomik beklentileri olumsuz etkilemesine ve son dönemde bankacılık sektöründe yaşanan çalkantıya karşın bu ay 93,3 puana çıktı.

Art arda yükselişini beşinci aya taşıyan endekse ilişkin piyasa beklentisi 91 puana gerilemesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 88,4'ten 91,2 puana, Mevcut Durum Endeksi de 93,9'dan 95,4 puana yükseldi.

'ALMAN EKONOMİSİ İSTİKRAR KAZANIYOR'

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinde geleceğe yönelik beklentilerin iyileştiğini belirterek, "Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şubatta 91,1 puandan martta 93,3 puana yükseldi. Bu art arda beşinci ay yükselişi. Bu artış, öncelikle şirketlerin iş beklentileri tarafından desteklendi. Şirketler ayrıca mevcut işlerini biraz daha iyi olarak değerlendirdi.” ifadesini kullandı.

Fuest, “Bazı uluslararası bankalardaki türbülansa rağmen, Alman ekonomisi istikrar kazanıyor” dedi.

Bu arada, Almanya ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 küçülmüştü.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin teknik olarak resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin düşüşünü sürdürmesi bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Öte yandan, Alman hükümeti de ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor.

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