27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya’da Büyük Koalisyon Hükümeti, ülkede yaşayan 4.5 milyon Müslümanın dini ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli olan finans desteğini, 'cami vergisi' uygulaması getirerek karşılamaya hazırlandığını bildirdi. Hükümet, Hristiyanların ödediği 'kilise vergisi' ile benzer olan verginin, ülkedeki dini kuruluşların maddi bağımsızlığının sağlanması amacıyla getirilmesi gerektiği konusunda tartışma başlattı.
CAMİ VERGİSİNİN ASIL HEDEFİ TÜRKİYE VE KÖRFEZ ÜLKELERİNİN DESTEĞİNİ KESMEK
Büyük koalisyonun ortağı Hristiyan Birlik Meclis Grup Başkanı Thorsten "cami vergisi"nin getirilmesindeki hedefin Almanya'daki İslami kuruluşları, Türkiye ve diğer Körfez ülkelerinin etkisinden kurtarmak olduğunu söyledi. Frei, "Vergi, dini kuruluşların daha güçlü ve bağımsız hareket etmelerini sağlayacak" dedi.
Hristiyan Sosyal Parti Hukuk Uzmanı Michael Frieser ise söz konusu verginin, camileri daha bağımsız ve daha şeffaf hale getirecek bir fon olacağını ifade etti.
Federal İçişleri Bakanlığı Sekreteri Markus Kerber de tartışmalarla ilgili, Almanya'daki camileri yabancı ülkelerin etkisinden kurtarmanın en kolay yolunun cami vergisi olacağını belirterek, bu sayede Müslümanların kendi ayakları üzerinde duracaklarını söyledi. Kerber, vergi uygulaması ile beraber cemaatlerin kendi kararlarını vermesi ve anayasa kuralları doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.
Almanya Sosyal Demokrat Partisi İçişleri Uzmanı Burkhard Lischka ise vergi sayesinde radikalleşmenin azalacağı yönünde açıklama yaptı.
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