Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu!

Reuters

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberinde, Almanya'nın Solingen kentinde bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulunduğu ifade edildi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'de polis, bir binada beş çocuğunun cansız bedeni bulunduğu açıkladı.

Wuppertal polisi sözcüsü, çocukları kimin bulduğuna dair bilgi vermezken; çocukların ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Öte yandan, polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Cansız bedenleri bulunan çocukların 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarında olduğu açıklandı.

ANNEANNEDEN POLİSE İHBAR: ÇOCUKLARI ANNELERİ ÖLDÜRDÜ

Wuppertal polisi sözcüsü, olayın çocukların Mönchengladbach'ta yaşayan anneannesinin polisi arayarak çocukları annelerinin öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

Kimliği henüz açıklanmayan ve 27 yaşında olduğu açıklanan annenin Düsseldorf'taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

11 yaşındaki diğer çocuğun ise anneannesinin yanında bulunduğu öğrenilirken, 5 çocuğunu öldüren annenin polis merkezinde sorguda olduğu ifade edildi.