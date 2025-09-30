Almanya Bundesliga Ligi'nde 5. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nin 5. haftasının son mücadelesi, Union Berlin-Hamburg karşılaşması oldu.

Union Berlin ile Hamburg'un karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Bayern, kendi sahasındaki maçta rakibi Werder Bremen'i 4-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.

RB Leipzig, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi VfL Wolfsburg'u etkili oyunuyla 1-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 12 puana ulaştı.

BVB Dortmund, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Mainz 05'ni etkili oyunuyla 2-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 13 puana ulaştı.

Lig'in 5. haftasında Leverkusen deplasmanda St.Pauli'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Leverkusen oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

Augsburg'u konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Heidenheim, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Lig'in 5. haftasında Frankfurt deplasmanda M'gladbach'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Frankfurt oldu: Maç 6-4 tamamlandı.