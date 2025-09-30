Almanya Bundesliga Ligi'nde 5. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nde 5. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 5. hafta heyecanı tamamlandı. Bayern, BVB Dortmund ve RB Leipzig haftayı galibiyetle kapattı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 5. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
Almanya Bundesliga Ligi'nin 5. haftasının son mücadelesi, Union Berlin-Hamburg karşılaşması oldu.
Union Berlin ile Hamburg'un karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
Bayern, kendi sahasındaki maçta rakibi Werder Bremen'i 4-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.
RB Leipzig, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi VfL Wolfsburg'u etkili oyunuyla 1-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 12 puana ulaştı.
BVB Dortmund, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Mainz 05'ni etkili oyunuyla 2-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 13 puana ulaştı.
Lig'in 5. haftasında Leverkusen deplasmanda St.Pauli'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Leverkusen oldu: Maç 2-1 tamamlandı.
Augsburg'u konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Heidenheim, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Lig'in 5. haftasında Frankfurt deplasmanda M'gladbach'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Frankfurt oldu: Maç 6-4 tamamlandı.
Freiburg, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Hoffenheim ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Lig'in 5. haftasında Stuttgart deplasmanda Köln'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Stuttgart oldu: Maç 2-1 tamamlandı.