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        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 27. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 27. haftanın sonuçları

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 27. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Bayern, BVB Dortmund ve RB Leipzig haftayı galibiyetle noktaladı. Ligde tamamlanan 27. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:30
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 27. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 27. hafta, BVB Dortmund ve Mainz 05 ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

        BVB Dortmund, evinde Mainz 05'ni 3-1 mağlup ederek toplam puanını 38'e çıkardı; konuk ekip Mainz 05 puan alamayarak evine döndü.

        Bayern, sahasında ağırladığı St.Pauli'yi 3-2 mağlup ederek 65 puana ulaştı; St.Pauli ise haftayı 25 puanda kapadı.

        Bu hafta M'gladbach'in misafiri olan RB Leipzig, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 42 puanla tamamladı; M'gladbach ise puanını 43 yaptı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Leverkusen, rakibi Bochum takımını 3-1 geçmeyi başardı.

        Zorlu deplasmanda Werder Bremen ev sahibi rakibi H. Kiel'i 3-0 mağlup etti.

        Hoffenheim, evindeki mücadelede rakibi Augsburg ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Heidenheim, 27. haftada oynanan mücadelede VfL Wolfsburg'u 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Heidenheim böylece 22 puana yükseldi. Heidenheim'i ağırlayan VfL Wolfsburg ise 38 puanda kaldı.

        Frankfurt, evindeki mücadelede rakibi Stuttgart'ı etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Frankfurt puanını 48'e yükseltti.

        Zorlu deplasmanda Union Berlin ev sahibi rakibi Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 27. Haftanın Sonuçları
        28.03.2025 22:30
        Bayer Leverkusen
        3
        VfL Bochum
        1
        İY(1-1)
        29.03.2025 17:30
        M'gladbach
        1
        RB Leipzig
        0
        İY(0-0)
        29.03.2025 17:30
        Bayern Münih
        3
        St Pauli
        2
        İY(1-1)
        29.03.2025 17:30
        Holstein Kiel
        0
        Werder Bremen
        3
        İY(0-1)
        29.03.2025 17:30
        TSG Hoffenheim
        1
        Augsburg
        1
        İY(0-0)
        29.03.2025 17:30
        Vfl Wolfsburg
        0
        FC Heidenheim
        1
        İY(0-1)
        29.03.2025 20:30
        Eintracht Frankfurt
        1
        Vfb Stuttgart
        0
        İY(0-0)
        30.03.2025 16:30
        Freiburg
        1
        Union Berlin
        2
        İY(1-1)
        30.03.2025 18:30
        Borussia Dortmund
        3
        Mainz 05
        1
        İY(2-0)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 27. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		27 20 5 2 65 52
        2
        Bayer Leverkusen
        		27 17 8 2 59 28
        3
        Eintracht Frankfurt
        		27 14 6 7 48 15
        4
        Mainz 05
        		27 13 6 8 45 14
        5
        M'gladbach
        		27 13 4 10 43 4
        6
        RB Leipzig
        		27 11 9 7 42 7
        7
        Freiburg
        		27 12 6 9 42 -3
        8
        Augsburg
        		27 10 9 8 39 -6
        9
        Vfl Wolfsburg
        		27 10 8 9 38 8
        10
        Borussia Dortmund
        		27 11 5 11 38 6
        11
        Vfb Stuttgart
        		27 10 7 10 37 3
        12
        Werder Bremen
        		27 10 6 11 36 -10
        13
        Union Berlin
        		27 8 7 12 31 -13
        14
        TSG Hoffenheim
        		27 6 9 12 27 -16
        15
        St Pauli
        		27 7 4 16 25 -11
        16
        FC Heidenheim
        		27 6 4 17 22 -20
        17
        VfL Bochum
        		27 4 6 17 18 -29
        18
        Holstein Kiel
        		27 4 5 18 17 -29

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 28. Hafta Maçları
        04.04.2025 21:30
        Augsburg
        Bayern Münih
        05.04.2025 16:30
        FC Heidenheim
        Bayer Leverkusen
        05.04.2025 16:30
        RB Leipzig
        TSG Hoffenheim
        05.04.2025 16:30
        VfL Bochum
        Vfb Stuttgart
        05.04.2025 16:30
        Mainz 05
        Holstein Kiel
        05.04.2025 16:30
        Freiburg
        Borussia Dortmund
        05.04.2025 19:30
        Werder Bremen
        Eintracht Frankfurt
        06.04.2025 16:30
        St Pauli
        M'gladbach
        06.04.2025 18:30
        Union Berlin
        Vfl Wolfsburg
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