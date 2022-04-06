Scholz: Görüşüyoruz ancak bunlar gizli

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya-Ukrayna savaşına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Ne olursa olsun NATO bu savaşın bir parçası olmayacak" diyen Scholz ayrıca "Ukrayna ile olası güvenlik garantilerini görüşüyoruz ama bu görüşmeler gizli görüşmeler" ifadelerini kullandı.

Rus enerjisine bağımlılığın azaltmaları gerektiğini belirten Scholz "Fosil yakıtlara bağımlılıktan kurtulacağız" diye ekledi.